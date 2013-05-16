Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
1 серебряный грош 1841 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXII)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,222)
- Вес2,192 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
- Диаметр18,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC63,821
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LXII
- Номинал1 серебряный грош
- Год1841
- ПравительГенрих LXII (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 серебряный грош 1841 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха LXII. Рекорд цены принадлежит лоту 3242 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 460 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
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