flag
Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

1 серебряный грош 1841 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXII)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1841 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXIIРеверс монеты - 1 серебряный грош 1841 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXII

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,222)
  • Вес2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр18,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC63,821

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXII
  • Номинал1 серебряный грош
  • Год1841
  • ПравительГенрих LXII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 серебряный грош 1841 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха LXII. Рекорд цены принадлежит лоту 3242 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 460 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1841 A на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
406 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1841 A на аукционе WAG - 14 февраля 2021
ПродавецWAG
Дата14 февраля 2021
СохранностьAU
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1841 A на аукционе Höhn - 20 января 2019
ПродавецHöhn
Дата20 января 2019
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1841 A на аукционе Höhn - 4 июня 2016
ПродавецHöhn
Дата4 июня 2016
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1841 A на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1841 A на аукционе Höhn - 2 августа 2015
ПродавецHöhn
Дата2 августа 2015
СохранностьVF
Цена
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1841 A на аукционе Höhn - 1 марта 2015
ПродавецHöhn
Дата1 марта 2015
СохранностьVF
Цена
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1841 A на аукционе Höhn - 3 мая 2014
ПродавецHöhn
Дата3 мая 2014
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1841 A на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Рейсс-ШлейцКаталог монет Генриха LXIIМонеты Рейсс-Шлейц 1841 годаВсе рейсские монетырейсские серебряные монетырейсские монеты номиналом 1 серебряный грошНумизматические аукционы