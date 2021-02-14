Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
Эберсдорф 1/2 серебряных гроша 1841 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXXII)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,222)
- Вес1,096 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2433 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC69,800
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LXXII
- Номинал1/2 серебряных гроша
- Год1841
- ПравительГенрих LXXII (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Эберсдорф 1/2 серебряных гроша 1841 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха LXXII. Рекорд цены принадлежит лоту 1019 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 500 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьUNC
Цена
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