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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Эберсдорф 1/2 серебряных гроша 1841 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXXII)

Аверс монеты - Эберсдорф 1/2 серебряных гроша 1841 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXXIIРеверс монеты - Эберсдорф 1/2 серебряных гроша 1841 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXXII

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,222)
  • Вес1,096 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2433 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC69,800

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXXII
  • Номинал1/2 серебряных гроша
  • Год1841
  • ПравительГенрих LXXII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Эберсдорф 1/2 серебряных гроша 1841 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха LXXII. Рекорд цены принадлежит лоту 1019 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 500 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.

Сохранность
Рейсс-Шлейц 1/2 серебряных гроша 1841 A (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 2 марта 2025
ПродавецHöhn
Дата2 марта 2025
СохранностьXF
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Рейсс-Шлейц 1/2 серебряных гроша 1841 A (Эберсдорф) на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьAU
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Рейсс-Шлейц 1/2 серебряных гроша 1841 A (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц 1/2 серебряных гроша 1841 A (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 1/2 серебряных гроша 1841 A (Эберсдорф) на аукционе WAG - 14 февраля 2021
ПродавецWAG
Дата14 февраля 2021
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Шлейц 1/2 серебряных гроша 1841 A (Эберсдорф) на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Шлейц 1/2 серебряных гроша 1841 A (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 26 мая 2018
ПродавецHöhn
Дата26 мая 2018
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 1/2 серебряных гроша 1841 A (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 6 июня 2015
ПродавецHöhn
Дата6 июня 2015
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц 1/2 серебряных гроша 1841 A (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 6 июня 2015
ПродавецHöhn
Дата6 июня 2015
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1/2 серебряных гроша 1841 A (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 1 марта 2015
ПродавецHöhn
Дата1 марта 2015
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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