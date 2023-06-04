Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
1/2 пфеннига 1841 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXII)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес0,76 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LXII
- Номинал1/2 пфеннига
- Год1841
- ПравительГенрих LXII (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1/2 пфеннига 1841 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXII. Рекорд цены принадлежит лоту 1111 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 350 EUR. Торги состоялись 4 июня 2023.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
12
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