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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

1/2 пфеннига 1841 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXII)

Аверс монеты - 1/2 пфеннига 1841 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXIIРеверс монеты - 1/2 пфеннига 1841 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXII

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес0,76 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXII
  • Номинал1/2 пфеннига
  • Год1841
  • ПравительГенрих LXII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1/2 пфеннига 1841 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXII. Рекорд цены принадлежит лоту 1111 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 350 EUR. Торги состоялись 4 июня 2023.

Сохранность
Рейсс-Шлейц 1/2 пфеннига 1841 A на аукционе WAG - 11 мая 2025
ПродавецWAG
Дата11 мая 2025
СохранностьXF
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Рейсс-Шлейц 1/2 пфеннига 1841 A на аукционе Möller - 22 мая 2024
ПродавецMöller
Дата22 мая 2024
СохранностьAU
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Рейсс-Шлейц 1/2 пфеннига 1841 A на аукционе WAG - 10 марта 2024
ПродавецWAG
Дата10 марта 2024
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Шлейц 1/2 пфеннига 1841 A на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Шлейц 1/2 пфеннига 1841 A на аукционе Katz - 31 января 2021
ПродавецKatz
Дата31 января 2021
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 1/2 пфеннига 1841 A на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Шлейц 1/2 пфеннига 1841 A на аукционе Höhn - 27 октября 2018
ПродавецHöhn
Дата27 октября 2018
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 1/2 пфеннига 1841 A на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 1/2 пфеннига 1841 A на аукционе Solidus Numismatik - 28 июля 2018
ПродавецSolidus Numismatik
Дата28 июля 2018
СохранностьAU
Цена
Рейсс-Шлейц 1/2 пфеннига 1841 A на аукционе Münzen & Medaillen - 15 февраля 2018
ПродавецMünzen & Medaillen
Дата15 февраля 2018
СохранностьUNC
Цена
Рейсс-Шлейц 1/2 пфеннига 1841 A на аукционе Höhn - 27 мая 2017
ПродавецHöhn
Дата27 мая 2017
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 1/2 пфеннига 1841 A на аукционе WAG - 4 декабря 2016
ПродавецWAG
Дата4 декабря 2016
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 1/2 пфеннига 1841 A на аукционе Höhn - 22 октября 2016
ПродавецHöhn
Дата22 октября 2016
СохранностьAU
Цена
******
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Рейсс-Шлейц 1/2 пфеннига 1841 A на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьAU
Цена
******
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Рейсс-Шлейц 1/2 пфеннига 1841 A на аукционе WAG - 11 октября 2015
ПродавецWAG
Дата11 октября 2015
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Шлейц 1/2 пфеннига 1841 A на аукционе WAG - 12 апреля 2015
ПродавецWAG
Дата12 апреля 2015
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц 1/2 пфеннига 1841 A на аукционе Höhn - 1 марта 2015
ПродавецHöhn
Дата1 марта 2015
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц 1/2 пфеннига 1841 A на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц 1/2 пфеннига 1841 A на аукционе WAG - 6 апреля 2014
ПродавецWAG
Дата6 апреля 2014
СохранностьAU
Цена
******
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Рейсс-Шлейц 1/2 пфеннига 1841 A на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 1/2 пфеннига 1841 A на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2012
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2012
СохранностьXF
Цена
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