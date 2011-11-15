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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Эберсдорф 3 пфеннига 1841 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXXII)

Аверс монеты - Эберсдорф 3 пфеннига 1841 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXXIIРеверс монеты - Эберсдорф 3 пфеннига 1841 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXXII

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,5 - 4,56 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC106,536

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXXII
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1841
  • ПравительГенрих LXXII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Эберсдорф 3 пфеннига 1841 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXXII. Рекорд цены принадлежит лоту 1462 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 300 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1841 A (Эберсдорф) на аукционе Dorotheum - 16 мая 2025
ПродавецDorotheum
Дата16 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1841 A (Эберсдорф) на аукционе WAG - 1 сентября 2024
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
243 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1841 A (Эберсдорф) на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьAU
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1841 A (Эберсдорф) на аукционе WAG - 14 марта 2021
ПродавецWAG
Дата14 марта 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1841 A (Эберсдорф) на аукционе Felzmann - 11 марта 2015
ПродавецFelzmann
Дата11 марта 2015
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1841 A (Эберсдорф) на аукционе Felzmann - 5 ноября 2014
ПродавецFelzmann
Дата5 ноября 2014
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1841 A (Эберсдорф) на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
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