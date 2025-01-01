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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Медные монеты 3 пфеннига Генриха LXXII - Рейсс-Шлейц

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3 пфеннига 1841-1844 Эберсдорф

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1841A106,536071844A180,10401
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