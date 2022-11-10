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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Эберсдорф 3 пфеннига 1844 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXXII)

Аверс монеты - Эберсдорф 3 пфеннига 1844 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXXIIРеверс монеты - Эберсдорф 3 пфеннига 1844 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXXII

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,5 - 4,56 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC180,104

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXXII
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1844
  • ПравительГенрих LXXII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Эберсдорф 3 пфеннига 1844 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXXII. Рекорд цены принадлежит лоту 2094 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 300 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1844 A (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
******
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