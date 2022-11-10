Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
Эберсдорф 3 пфеннига 1844 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXXII)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,5 - 4,56 гр
- Диаметр24 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC180,104
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LXXII
- Номинал3 пфеннига
- Год1844
- ПравительГенрих LXXII (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Эберсдорф 3 пфеннига 1844 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXXII. Рекорд цены принадлежит лоту 2094 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 300 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.
Сохранность
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