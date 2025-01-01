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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Монеты Рейсс-Шлейц 1844 года

Серебряные монеты (Генрих LXXII)

Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1844 A Эберсдорф
Средняя цена270 $
Продажи
05

Серебряные монеты (Генрих LXII)

Аверс
Реверс
2 талера 1844 A
Средняя цена1400 $
Продажи
028
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1844 A
Средняя цена240 $
Продажи
04

Медные монеты (Генрих LXXII)

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1844 A Эберсдорф
Средняя цена300 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1844 A Эберсдорф
Средняя цена120 $
Продажи
06

Медные монеты (Генрих LXII)

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1844 A
Средняя цена85 $
Продажи
032
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