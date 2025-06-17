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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

1 серебряный грош 1844 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXII)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1844 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXIIРеверс монеты - 1 серебряный грош 1844 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXII

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,222)
  • Вес2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр18,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC92,402

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXII
  • Номинал1 серебряный грош
  • Год1844
  • ПравительГенрих LXII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 серебряный грош 1844 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха LXII. Рекорд цены принадлежит лоту 1966 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 470 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.

Сохранность
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1844 A на аукционе Gorny & Mosch - 29 марта 2022
ПродавецGorny & Mosch
Дата29 марта 2022
СохранностьVF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1844 A на аукционе WAG - 14 февраля 2021
ПродавецWAG
Дата14 февраля 2021
СохранностьAU
Цена
278 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1844 A на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1844 A на аукционе Stephen Album - 22 января 2017
ПродавецStephen Album
Дата22 января 2017
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

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