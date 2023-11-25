Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
Эберсдорф 1 пфенниг 1844 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXXII)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,5 - 1,52 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC381,444
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LXXII
- Номинал1 пфенниг
- Год1844
- ПравительГенрих LXXII (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Эберсдорф 1 пфенниг 1844 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXXII. Рекорд цены принадлежит лоту 1614 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 300 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2023.
Сохранность
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