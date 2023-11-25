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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Эберсдорф 1 пфенниг 1844 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXXII)

Аверс монеты - Эберсдорф 1 пфенниг 1844 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXXIIРеверс монеты - Эберсдорф 1 пфенниг 1844 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXXII

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,5 - 1,52 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC381,444

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXXII
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1844
  • ПравительГенрих LXXII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Эберсдорф 1 пфенниг 1844 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXXII. Рекорд цены принадлежит лоту 1614 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 300 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2023.

Сохранность
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1844 A (Эберсдорф) на аукционе CoinsNB - 13 апреля 2024
ПродавецCoinsNB
Дата13 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1844 A (Эберсдорф) на аукционе Münzen Gut-Lynt - 26 ноября 2023
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата26 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
328 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1844 A (Эберсдорф) на аукционе Katz - 18 апреля 2021
ПродавецKatz
Дата18 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1844 A (Эберсдорф) на аукционе WAG - 9 июня 2019
ПродавецWAG
Дата9 июня 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1844 A (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 9 ноября 2017
ПродавецHöhn
Дата9 ноября 2017
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1844 A (Эберсдорф) на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

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