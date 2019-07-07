Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
3 пфеннига 1844 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXII)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,5 - 4,56 гр
- Диаметр25 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC379,380
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LXII
- Номинал3 пфеннига
- Год1844
- ПравительГенрих LXII (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1844 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXII. Рекорд цены принадлежит лоту 846 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 170 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.
Сохранность
Сервис
ПродавецLa Galerie Numismatique
Дата21 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
12
Где продать?
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