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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

3 пфеннига 1844 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXII)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1844 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXIIРеверс монеты - 3 пфеннига 1844 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXII

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,5 - 4,56 гр
  • Диаметр25 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC379,380

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXII
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1844
  • ПравительГенрих LXII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1844 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXII. Рекорд цены принадлежит лоту 846 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 170 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
Сервис
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1844 A на аукционе La Galerie Numismatique - 29 марта 2025
ПродавецLa Galerie Numismatique
Дата29 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1844 A на аукционе La Galerie Numismatique - 29 сентября 2024
ПродавецLa Galerie Numismatique
Дата29 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1844 A на аукционе Möller - 22 мая 2024
ПродавецMöller
Дата22 мая 2024
СохранностьXF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1844 A на аукционе La Galerie Numismatique - 21 апреля 2024
ПродавецLa Galerie Numismatique
Дата21 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1844 A на аукционе Künker - 29 февраля 2024
ПродавецKünker
Дата29 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1844 A на аукционе Russiancoin - 8 февраля 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 февраля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1844 A на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1844 A на аукционе Russiancoin - 12 октября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата12 октября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1844 A на аукционе La Galerie Numismatique - 24 сентября 2023
ПродавецLa Galerie Numismatique
Дата24 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1844 A на аукционе Russiancoin - 8 июня 2023
ПродавецRussiancoin
Дата8 июня 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1844 A на аукционе Russiancoin - 12 января 2023
ПродавецRussiancoin
Дата12 января 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1844 A на аукционе Russiancoin - 24 ноября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата24 ноября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1844 A на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1844 A на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1844 A на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1844 A на аукционе Höhn - 20 января 2019
ПродавецHöhn
Дата20 января 2019
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1844 A на аукционе Künker - 5 июля 2017
ПродавецKünker
Дата5 июля 2017
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1844 A на аукционе Höhn - 2 августа 2015
ПродавецHöhn
Дата2 августа 2015
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1844 A на аукционе Stack's - 29 июня 2015
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1844 A на аукционе Stack's - 29 июня 2015
ПродавецStack's
Дата29 июня 2015
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1844 A на аукционе Teutoburger - 30 мая 2015
ПродавецTeutoburger
Дата30 мая 2015
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1844 A на аукционе Stack's - 4 мая 2015
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1844 A на аукционе Stack's - 4 мая 2015
ПродавецStack's
Дата4 мая 2015
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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