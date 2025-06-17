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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

2 талера 1844 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXII)

Аверс монеты - 2 талера 1844 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXIIРеверс монеты - 2 талера 1844 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXII

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,119 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,4071 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC3,000

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXII
  • Номинал2 талера
  • Год1844
  • ПравительГенрих LXII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 2 талера 1844 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха LXII. Рекорд цены принадлежит лоту 5841 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.

Сохранность
Сервис
Рейсс-Шлейц 2 талера 1844 A на аукционе WAG - 6 октября 2024
ПродавецWAG
Дата6 октября 2024
СохранностьXF
Цена
1977 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Рейсс-Шлейц 2 талера 1844 A на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьXF
Цена
1181 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Рейсс-Шлейц 2 талера 1844 A на аукционе Künker - 19 октября 2023
ПродавецKünker
Дата19 октября 2023
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 талера 1844 A на аукционе BERLINER MÜNZAUKTION - 23 сентября 2023
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата23 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 талера 1844 A на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 талера 1844 A на аукционе Künker - 1 октября 2021
ПродавецKünker
Дата1 октября 2021
СохранностьPROOF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 талера 1844 A на аукционе WAG - 5 сентября 2021
ПродавецWAG
Дата5 сентября 2021
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 талера 1844 A на аукционе WAG - 14 февраля 2021
ПродавецWAG
Дата14 февраля 2021
СохранностьAU
Цена
Рейсс-Шлейц 2 талера 1844 A на аукционе Busso Peus - 17 мая 2019
ПродавецBusso Peus
Дата17 мая 2019
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1844 A на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1844 A на аукционе GINZA - 10 октября 2018
ПродавецGINZA
Дата10 октября 2018
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1844 A на аукционе Sonntag - 5 июня 2018
ПродавецSonntag
Дата5 июня 2018
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1844 A на аукционе Höhn - 26 мая 2018
ПродавецHöhn
Дата26 мая 2018
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 талера 1844 A на аукционе Niemczyk - 26 марта 2018
Рейсс-Шлейц 2 талера 1844 A на аукционе Niemczyk - 26 марта 2018
ПродавецNiemczyk
Дата26 марта 2018
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1844 A на аукционе Teutoburger - 24 февраля 2018
ПродавецTeutoburger
Дата24 февраля 2018
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1844 A на аукционе Möller - 6 ноября 2017
ПродавецMöller
Дата6 ноября 2017
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1844 A на аукционе Künker - 17 марта 2017
ПродавецKünker
Дата17 марта 2017
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1844 A на аукционе Grün - 13 мая 2016
ПродавецGrün
Дата13 мая 2016
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1844 A на аукционе Künker - 12 марта 2015
ПродавецKünker
Дата12 марта 2015
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1844 A на аукционе Künker - 1 июля 2014
ПродавецKünker
Дата1 июля 2014
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1844 A на аукционе Künker - 13 марта 2013
ПродавецKünker
Дата13 марта 2013
СохранностьXF
Цена
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