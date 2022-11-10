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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Эберсдорф 1 серебряный грош 1844 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXXII)

Аверс монеты - Эберсдорф 1 серебряный грош 1844 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXXIIРеверс монеты - Эберсдорф 1 серебряный грош 1844 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXXII

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,222)
  • Вес2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC87,358

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXXII
  • Номинал1 серебряный грош
  • Год1844
  • ПравительГенрих LXXII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Эберсдорф 1 серебряный грош 1844 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха LXXII. Рекорд цены принадлежит лоту 2093 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 550 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1844 A (Эберсдорф) на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьAU
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1844 A (Эберсдорф) на аукционе CoinsNB - 13 апреля 2024
ПродавецCoinsNB
Дата13 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 37 EUR
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1844 A (Эберсдорф) на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1844 A (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1844 A (Эберсдорф) на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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