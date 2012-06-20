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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Эберсдорф 1 пфенниг 1841 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXXII)

Аверс монеты - Эберсдорф 1 пфенниг 1841 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXXIIРеверс монеты - Эберсдорф 1 пфенниг 1841 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXXII

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,5 - 1,52 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC315,684

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXXII
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1841
  • ПравительГенрих LXXII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Эберсдорф 1 пфенниг 1841 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXXII. Рекорд цены принадлежит лоту 5130 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1841 A (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 2 марта 2025
ПродавецHöhn
Дата2 марта 2025
СохранностьAU
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1841 A (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьAU
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1841 A (Эберсдорф) на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1841 A (Эберсдорф) на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1841 A (Эберсдорф) на аукционе Rauch - 14 ноября 2018
ПродавецRauch
Дата14 ноября 2018
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1841 A (Эберсдорф) на аукционе Teutoburger - 26 мая 2018
ПродавецTeutoburger
Дата26 мая 2018
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1841 A (Эберсдорф) на аукционе Künker - 5 июля 2017
ПродавецKünker
Дата5 июля 2017
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1841 A (Эберсдорф) на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1841 A (Эберсдорф) на аукционе Künker - 21 июня 2012
ПродавецKünker
Дата21 июня 2012
СохранностьXF
Цена
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