Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
Эберсдорф 1 пфенниг 1841 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXXII)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,5 - 1,52 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC315,684
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LXXII
- Номинал1 пфенниг
- Год1841
- ПравительГенрих LXXII (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Эберсдорф 1 пфенниг 1841 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXXII. Рекорд цены принадлежит лоту 5130 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
Где продать?
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