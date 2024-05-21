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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

3 пфеннига 1841 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXII)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1841 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXIIРеверс монеты - 3 пфеннига 1841 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXII

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,5 - 4,56 гр
  • Диаметр25 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC250,456

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXII
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1841
  • ПравительГенрих LXII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1841 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXII. Рекорд цены принадлежит лоту 381 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 600 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.

Сохранность
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1841 A на аукционе Möller - 22 мая 2024
ПродавецMöller
Дата22 мая 2024
СохранностьUNC
Цена
651 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1841 A на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьXF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1841 A на аукционе WAG - 14 февраля 2021
ПродавецWAG
Дата14 февраля 2021
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1841 A на аукционе Höhn - 26 мая 2018
ПродавецHöhn
Дата26 мая 2018
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1841 A на аукционе Künker - 5 июля 2017
ПродавецKünker
Дата5 июля 2017
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1841 A на аукционе Höhn - 9 февраля 2017
ПродавецHöhn
Дата9 февраля 2017
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1841 A на аукционе Höhn - 22 октября 2016
ПродавецHöhn
Дата22 октября 2016
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1841 A на аукционе Höhn - 6 июня 2015
ПродавецHöhn
Дата6 июня 2015
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1841 A на аукционе Höhn - 1 марта 2015
ПродавецHöhn
Дата1 марта 2015
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1841 A на аукционе Höhn - 1 марта 2015
ПродавецHöhn
Дата1 марта 2015
СохранностьVF
Цена

Где продать?

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