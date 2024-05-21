Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
3 пфеннига 1841 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXII)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,5 - 4,56 гр
- Диаметр25 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC250,456
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LXII
- Номинал3 пфеннига
- Год1841
- ПравительГенрих LXII (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1841 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXII. Рекорд цены принадлежит лоту 381 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 600 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.
Сохранность
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