Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
1 пфенниг 1841 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXII)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,5 - 1,52 гр
- Диаметр18,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC751,000
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LXII
- Номинал1 пфенниг
- Год1841
- ПравительГенрих LXII (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 пфенниг 1841 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXII. Рекорд цены принадлежит лоту 1597 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сохранность
Где продать?
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