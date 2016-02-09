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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

1 пфенниг 1841 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXII)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1841 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXIIРеверс монеты - 1 пфенниг 1841 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXII

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,5 - 1,52 гр
  • Диаметр18,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC751,000

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXII
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1841
  • ПравительГенрих LXII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 пфенниг 1841 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXII. Рекорд цены принадлежит лоту 1597 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1841 A на аукционе Möller - 22 мая 2024
ПродавецMöller
Дата22 мая 2024
СохранностьUNC
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1841 A на аукционе WAG - 12 мая 2024
ПродавецWAG
Дата12 мая 2024
СохранностьXF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1841 A на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1841 A на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1841 A на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1841 A на аукционе Höhn - 2 августа 2015
ПродавецHöhn
Дата2 августа 2015
СохранностьVF
Цена
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1841 A на аукционе Höhn - 1 марта 2015
ПродавецHöhn
Дата1 марта 2015
СохранностьVF
Цена

Где продать?

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