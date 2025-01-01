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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Монеты Рейсс-Шлейц 1812 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1812 L Эберсдорф
Средняя цена930 $
Продажи
096
Аверс
Реверс
Грош 1812 Эберсдорф
Средняя цена420 $
Продажи
08
Аверс
Реверс
8 пфеннигов 1812 Эберсдорф
Средняя цена510 $
Продажи
010
Аверс
Реверс
6 пфеннигов 1812 Эберсдорф
Средняя цена310 $
Продажи
012

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1812 Эберсдорф
Средняя цена270 $
Продажи
018
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1812 Эберсдорф
Средняя цена320 $
Продажи
09
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1812 Эберсдорф
Средняя цена440 $
Продажи
013
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1812 Эберсдорф
Средняя цена180 $
Продажи
013
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