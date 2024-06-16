Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
Эберсдорф 6 пфеннигов 1812 года (Рейсс-Шлейц, Генрих LI)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,250)
- Вес0,95 гр
- Чистого серебра (0,0076 oz) 0,2375 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC7,376
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LI
- Номинал6 пфеннигов
- Год1812
- ПравительГенрих LI (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворЗальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Эберсдорф 6 пфеннигов 1812 года. Это серебряная монета периода Генриха LI. Рекорд цены принадлежит лоту 336 проданному на аукционе Attica Auctions за 500 EUR. Торги состоялись 16 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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