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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Эберсдорф 6 пфеннигов 1812 года (Рейсс-Шлейц, Генрих LI)

Аверс монеты - Эберсдорф 6 пфеннигов 1812 года - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LIРеверс монеты - Эберсдорф 6 пфеннигов 1812 года - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LI

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,250)
  • Вес0,95 гр
  • Чистого серебра (0,0076 oz) 0,2375 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC7,376

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LI
  • Номинал6 пфеннигов
  • Год1812
  • ПравительГенрих LI (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Эберсдорф 6 пфеннигов 1812 года. Это серебряная монета периода Генриха LI. Рекорд цены принадлежит лоту 336 проданному на аукционе Attica Auctions за 500 EUR. Торги состоялись 16 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Рейсс-Шлейц 6 пфеннигов 1812 (Эберсдорф) на аукционе Attica Auctions - 16 июня 2024
ПродавецAttica Auctions
Дата16 июня 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
536 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Рейсс-Шлейц 6 пфеннигов 1812 (Эберсдорф) на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьXF
Цена
284 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Рейсс-Шлейц 6 пфеннигов 1812 (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Шлейц 6 пфеннигов 1812 (Эберсдорф) на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Шлейц 6 пфеннигов 1812 (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 15 марта 2020
ПродавецHöhn
Дата15 марта 2020
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Шлейц 6 пфеннигов 1812 (Эберсдорф) на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 сентября 2019
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 6 пфеннигов 1812 (Эберсдорф) на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 6 пфеннигов 1812 (Эберсдорф) на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 6 пфеннигов 1812 (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 20 января 2019
ПродавецHöhn
Дата20 января 2019
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 6 пфеннигов 1812 (Эберсдорф) на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 6 пфеннигов 1812 (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 6 пфеннигов 1812 (Эберсдорф) на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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Где продать?

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