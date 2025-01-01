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Генрих LI
6 пфеннигов
Серебряные монеты 6 пфеннигов Генриха LI - Рейсс-Шлейц
6 пфеннигов 1812 Эберсдорф
Год
Знак
Описание
Тираж
UNC
Продажи
Продажи
1812
7,376
0
12
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