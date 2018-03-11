Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
Эберсдорф Талер 1812 года L (Рейсс-Шлейц, Генрих LI)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC1,575
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LI
- НоминалТалер
- Год1812
- ПравительГенрих LI (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворЗальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (96)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Эберсдорф Талер 1812 года со знаком L. Это серебряная монета периода Генриха LI. Рекорд цены принадлежит лоту 1319 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 4100 EUR. Торги состоялись 11 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
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123...5
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