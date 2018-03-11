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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Эберсдорф Талер 1812 года L (Рейсс-Шлейц, Генрих LI)

Аверс монеты - Эберсдорф Талер 1812 года L - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LIРеверс монеты - Эберсдорф Талер 1812 года L - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LI

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,575

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LI
  • НоминалТалер
  • Год1812
  • ПравительГенрих LI (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (96)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Эберсдорф Талер 1812 года со знаком L. Это серебряная монета периода Генриха LI. Рекорд цены принадлежит лоту 1319 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 4100 EUR. Торги состоялись 11 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Рейсс-Шлейц Талер 1812 L (Эберсдорф) на аукционе Möller - 28 мая 2025
ПродавецMöller
Дата28 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц Талер 1812 L (Эберсдорф) на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
Рейсс-Шлейц Талер 1812 L (Эберсдорф) на аукционе Künker - 22 марта 2024
ПродавецKünker
Дата22 марта 2024
СохранностьXF
Цена
1086 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Рейсс-Шлейц Талер 1812 L (Эберсдорф) на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
1963 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Рейсс-Шлейц Талер 1812 L (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 11 ноября 2023
ПродавецHöhn
Дата11 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1812 L (Эберсдорф) на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1812 L (Эберсдорф) на аукционе Auction World - 16 июля 2023
ПродавецAuction World
Дата16 июля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1812 L (Эберсдорф) на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1812 L (Эберсдорф) на аукционе Negrini - 1 октября 2022
ПродавецNegrini
Дата1 октября 2022
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц Талер 1812 L (Эберсдорф) на аукционе Leu - 21 августа 2022
ПродавецLeu
Дата21 августа 2022
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1812 L (Эберсдорф) на аукционе Künker - 24 июня 2022
ПродавецKünker
Дата24 июня 2022
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1812 L (Эберсдорф) на аукционе Teutoburger - 9 декабря 2021
ПродавецTeutoburger
Дата9 декабря 2021
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1812 L (Эберсдорф) на аукционе Negrini - 14 ноября 2021
ПродавецNegrini
Дата14 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц Талер 1812 L (Эберсдорф) на аукционе Gärtner - 12 октября 2021
ПродавецGärtner
Дата12 октября 2021
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1812 L (Эберсдорф) на аукционе Künker - 1 октября 2021
ПродавецKünker
Дата1 октября 2021
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1812 L (Эберсдорф) на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1812 L (Эберсдорф) на аукционе Künker - 1 июля 2021
ПродавецKünker
Дата1 июля 2021
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1812 L (Эберсдорф) на аукционе Gärtner - 10 июня 2021
ПродавецGärtner
Дата10 июня 2021
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1812 L (Эберсдорф) на аукционе WAG - 14 февраля 2021
ПродавецWAG
Дата14 февраля 2021
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1812 L (Эберсдорф) на аукционе Möller - 16 ноября 2020
ПродавецMöller
Дата16 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1812 L (Эберсдорф) на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
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