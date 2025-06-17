Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
Эберсдорф Грош 1812 года (Рейсс-Шлейц, Генрих LI)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,368)
- Вес1,76 гр
- Чистого серебра (0,0208 oz) 0,6477 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC8,962
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LI
- НоминалГрош
- Год1812
- ПравительГенрих LI (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворЗальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Эберсдорф Грош 1812 года. Это серебряная монета периода Генриха LI. Рекорд цены принадлежит лоту 1188 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 575 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2012.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
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