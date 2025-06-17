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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Эберсдорф Грош 1812 года (Рейсс-Шлейц, Генрих LI)

Аверс монеты - Эберсдорф Грош 1812 года - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LIРеверс монеты - Эберсдорф Грош 1812 года - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LI

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,368)
  • Вес1,76 гр
  • Чистого серебра (0,0208 oz) 0,6477 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC8,962

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LI
  • НоминалГрош
  • Год1812
  • ПравительГенрих LI (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Эберсдорф Грош 1812 года. Это серебряная монета периода Генриха LI. Рекорд цены принадлежит лоту 1188 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 575 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2012.

Сохранность
Рейсс-Шлейц Грош 1812 (Эберсдорф) на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьAU
Цена
431 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Рейсс-Шлейц Грош 1812 (Эберсдорф) на аукционе HIRSCH - 5 мая 2023
ПродавецHIRSCH
Дата5 мая 2023
СохранностьAU
Цена
287 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Рейсс-Шлейц Грош 1812 (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц Грош 1812 (Эберсдорф) на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц Грош 1812 (Эберсдорф) на аукционе WAG - 5 июля 2020
ПродавецWAG
Дата5 июля 2020
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц Грош 1812 (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 20 января 2019
ПродавецHöhn
Дата20 января 2019
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц Грош 1812 (Эберсдорф) на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц Грош 1812 (Эберсдорф) на аукционе Westfälische - 14 февраля 2012
ПродавецWestfälische
Дата14 февраля 2012
СохранностьAU
Цена
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Где продать?

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