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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Серебряные монеты Грош Генриха LI - Рейсс-Шлейц

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Грош 1812-1814 Эберсдорф

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
18128,96208181487,00003
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