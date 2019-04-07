Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
Эберсдорф Грош 1814 года (Рейсс-Шлейц, Генрих LI)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,368)
- Вес1,76 гр
- Чистого серебра (0,0208 oz) 0,6477 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC87,000
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LI
- НоминалГрош
- Год1814
- ПравительГенрих LI (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворЗальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Эберсдорф Грош 1814 года. Это серебряная монета периода Генриха LI. Рекорд цены принадлежит лоту 1136 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 500 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2019.
Сохранность
Где продать?
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