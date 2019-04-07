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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Эберсдорф Грош 1814 года (Рейсс-Шлейц, Генрих LI)

Аверс монеты - Эберсдорф Грош 1814 года - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LIРеверс монеты - Эберсдорф Грош 1814 года - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LI

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,368)
  • Вес1,76 гр
  • Чистого серебра (0,0208 oz) 0,6477 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC87,000

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LI
  • НоминалГрош
  • Год1814
  • ПравительГенрих LI (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Эберсдорф Грош 1814 года. Это серебряная монета периода Генриха LI. Рекорд цены принадлежит лоту 1136 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 500 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2019.

Сохранность
Рейсс-Шлейц Грош 1814 (Эберсдорф) на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьAU
Цена
561 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Рейсс-Шлейц Грош 1814 (Эберсдорф) на аукционе Westfälische - 14 февраля 2012
ПродавецWestfälische
Дата14 февраля 2012
СохранностьXF
Цена
289 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Рейсс-Шлейц Грош 1814 (Эберсдорф) на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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