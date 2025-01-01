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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Монеты Рейсс-Шлейц 1814 года

Серебряные монеты

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Грош 1814 Эберсдорф
Средняя цена390 $
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03
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