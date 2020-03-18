Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
Эберсдорф 8 пфеннигов 1812 года (Рейсс-Шлейц, Генрих LI)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,250)
- Вес1,3 гр
- Чистого серебра (0,0104 oz) 0,325 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC11,000
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LI
- Номинал8 пфеннигов
- Год1812
- ПравительГенрих LI (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворЗальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Эберсдорф 8 пфеннигов 1812 года. Это серебряная монета периода Генриха LI. Рекорд цены принадлежит лоту 4243 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 18 марта 2020.
Сохранность
Где продать?
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