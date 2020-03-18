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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Эберсдорф 8 пфеннигов 1812 года (Рейсс-Шлейц, Генрих LI)

Аверс монеты - Эберсдорф 8 пфеннигов 1812 года - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LIРеверс монеты - Эберсдорф 8 пфеннигов 1812 года - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LI

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,250)
  • Вес1,3 гр
  • Чистого серебра (0,0104 oz) 0,325 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC11,000

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LI
  • Номинал8 пфеннигов
  • Год1812
  • ПравительГенрих LI (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Эберсдорф 8 пфеннигов 1812 года. Это серебряная монета периода Генриха LI. Рекорд цены принадлежит лоту 4243 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 18 марта 2020.

Сохранность
Рейсс-Шлейц 8 пфеннигов 1812 (Эберсдорф) на аукционе Dorotheum - 16 мая 2025
ПродавецDorotheum
Дата16 мая 2025
СохранностьXF
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Рейсс-Шлейц 8 пфеннигов 1812 (Эберсдорф) на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьUNC
Цена
946 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Рейсс-Шлейц 8 пфеннигов 1812 (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 19 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата19 ноября 2021
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 8 пфеннигов 1812 (Эберсдорф) на аукционе WAG - 14 марта 2021
ПродавецWAG
Дата14 марта 2021
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 8 пфеннигов 1812 (Эберсдорф) на аукционе Künker - 19 марта 2020
ПродавецKünker
Дата19 марта 2020
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 8 пфеннигов 1812 (Эберсдорф) на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Шлейц 8 пфеннигов 1812 (Эберсдорф) на аукционе Sonntag - 1 декабря 2015
ПродавецSonntag
Дата1 декабря 2015
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Шлейц 8 пфеннигов 1812 (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 6 июня 2015
ПродавецHöhn
Дата6 июня 2015
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 8 пфеннигов 1812 (Эберсдорф) на аукционе Westfälische - 14 февраля 2012
ПродавецWestfälische
Дата14 февраля 2012
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 8 пфеннигов 1812 (Эберсдорф) на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
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