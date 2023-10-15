Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
Эберсдорф 2 пфеннига 1812 года (Рейсс-Шлейц, Генрих LI)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес2,7 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC29,000
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LI
- Номинал2 пфеннига
- Год1812
- ПравительГенрих LI (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворЗальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Эберсдорф 2 пфеннига 1812 года. Это медная монета периода Генриха LI. Рекорд цены принадлежит лоту 1066 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1350 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Где продать?
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