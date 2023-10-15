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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Эберсдорф 2 пфеннига 1812 года (Рейсс-Шлейц, Генрих LI)

Аверс монеты - Эберсдорф 2 пфеннига 1812 года - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LIРеверс монеты - Эберсдорф 2 пфеннига 1812 года - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LI

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес2,7 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC29,000

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LI
  • Номинал2 пфеннига
  • Год1812
  • ПравительГенрих LI (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Эберсдорф 2 пфеннига 1812 года. Это медная монета периода Генриха LI. Рекорд цены принадлежит лоту 1066 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1350 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.

Сохранность
Рейсс-Шлейц 2 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьAU
Цена
1419 $
Цена в валюте аукциона 1350 EUR
Рейсс-Шлейц 2 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Рейсс-Шлейц 2 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 14 апреля 2018
ПродавецHöhn
Дата14 апреля 2018
СохранностьVF
Цена
Рейсс-Шлейц 2 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 14 апреля 2018
ПродавецHöhn
Дата14 апреля 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 27 октября 2016
ПродавецHöhn
Дата27 октября 2016
СохранностьVF
Цена
Рейсс-Шлейц 2 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 13 января 2016
ПродавецHöhn
Дата13 января 2016
СохранностьVF
Цена
Рейсс-Шлейц 2 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 2 августа 2015
ПродавецHöhn
Дата2 августа 2015
СохранностьVF
Цена
Рейсс-Шлейц 2 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 6 июня 2015
ПродавецHöhn
Дата6 июня 2015
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц 2 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 1 марта 2015
ПродавецHöhn
Дата1 марта 2015
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц 2 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 1 марта 2015
ПродавецHöhn
Дата1 марта 2015
СохранностьVF
Цена
Рейсс-Шлейц 2 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе WAG - 7 июля 2013
ПродавецWAG
Дата7 июля 2013
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
******
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