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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Эберсдорф 3 пфеннига 1812 года (Рейсс-Шлейц, Генрих LI)

Аверс монеты - Эберсдорф 3 пфеннига 1812 года - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LIРеверс монеты - Эберсдорф 3 пфеннига 1812 года - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LI

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,5 - 4,56 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC18,000

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LI
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1812
  • ПравительГенрих LI (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Эберсдорф 3 пфеннига 1812 года. Это медная монета периода Генриха LI. Рекорд цены принадлежит лоту 1065 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1550 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.

Сохранность
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьAU
Цена
1630 $
Цена в валюте аукциона 1550 EUR
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе BERLINER MÜNZAUKTION - 23 сентября 2023
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата23 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе Teutoburger - 28 мая 2016
ПродавецTeutoburger
Дата28 мая 2016
СохранностьVF
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 1 марта 2015
ПродавецHöhn
Дата1 марта 2015
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
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