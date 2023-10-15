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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Эберсдорф 4 пфеннига 1812 года (Рейсс-Шлейц, Генрих LI)

Аверс монеты - Эберсдорф 4 пфеннига 1812 года - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LIРеверс монеты - Эберсдорф 4 пфеннига 1812 года - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LI

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес6,5 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC23,000

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LI
  • Номинал4 пфеннига
  • Год1812
  • ПравительГенрих LI (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Эберсдорф 4 пфеннига 1812 года. Это медная монета периода Генриха LI. Рекорд цены принадлежит лоту 1064 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1250 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.

Сохранность
Сервис
Рейсс-Шлейц 4 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе CNG - 3 января 2024
ПродавецCNG
Дата3 января 2024
СохранностьVF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 90 USD
Рейсс-Шлейц 4 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьAU
Цена
1314 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Рейсс-Шлейц 4 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе BERLINER MÜNZAUKTION - 23 сентября 2023
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата23 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 4 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе Teutoburger - 9 декабря 2022
ПродавецTeutoburger
Дата9 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Шлейц 4 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе Bruun Rasmussen - 15 мая 2022
ПродавецBruun Rasmussen
Дата15 мая 2022
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Шлейц 4 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 4 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе Künker - 26 марта 2020
ПродавецKünker
Дата26 марта 2020
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 4 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе Stephen Album - 19 января 2019
ПродавецStephen Album
Дата19 января 2019
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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Рейсс-Шлейц 4 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе Künker - 5 июля 2017
ПродавецKünker
Дата5 июля 2017
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 4 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 27 октября 2016
ПродавецHöhn
Дата27 октября 2016
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Шлейц 4 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 4 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 2 августа 2015
ПродавецHöhn
Дата2 августа 2015
СохранностьVF
Цена
Рейсс-Шлейц 4 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 2 августа 2015
ПродавецHöhn
Дата2 августа 2015
СохранностьVF
Цена
Рейсс-Шлейц 4 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 1 марта 2015
ПродавецHöhn
Дата1 марта 2015
СохранностьVF
Цена
Рейсс-Шлейц 4 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 1 марта 2015
ПродавецHöhn
Дата1 марта 2015
СохранностьVF
Цена
Рейсс-Шлейц 4 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьVF
Цена
******
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Рейсс-Шлейц 4 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 14 апреля 2012
ПродавецHöhn
Дата14 апреля 2012
СохранностьVF
Цена
******
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Рейсс-Шлейц 4 пфеннига 1812 (Эберсдорф) на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
******
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