Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
Эберсдорф 4 пфеннига 1812 года (Рейсс-Шлейц, Генрих LI)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес6,5 гр
- Диаметр27 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC23,000
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LI
- Номинал4 пфеннига
- Год1812
- ПравительГенрих LI (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворЗальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Эберсдорф 4 пфеннига 1812 года. Это медная монета периода Генриха LI. Рекорд цены принадлежит лоту 1064 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1250 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.
Сохранность
Сервис
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата23 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецStephen Album
Дата19 января 2019
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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