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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Эберсдорф 1 пфенниг 1812 года (Рейсс-Шлейц, Генрих LI)

Аверс монеты - Эберсдорф 1 пфенниг 1812 года - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LIРеверс монеты - Эберсдорф 1 пфенниг 1812 года - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LI

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,26 - 1,4 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC35,000

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LI
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1812
  • ПравительГенрих LI (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Эберсдорф 1 пфенниг 1812 года. Это медная монета периода Генриха LI. Рекорд цены принадлежит лоту 1067 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 525 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.

Сохранность
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1812 (Эберсдорф) на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьAU
Цена
552 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1812 (Эберсдорф) на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1812 (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 29 мая 2021
ПродавецHöhn
Дата29 мая 2021
СохранностьF
Цена
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Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1812 (Эберсдорф) на аукционе WAG - 14 марта 2021
ПродавецWAG
Дата14 марта 2021
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1812 (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 14 ноября 2020
ПродавецHöhn
Дата14 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1812 (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 23 мая 2020
ПродавецHöhn
Дата23 мая 2020
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1812 (Эберсдорф) на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1812 (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 2 августа 2015
ПродавецHöhn
Дата2 августа 2015
СохранностьVF
Цена
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1812 (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 1 марта 2015
ПродавецHöhn
Дата1 марта 2015
СохранностьVF
Цена
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1812 (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1812 (Эберсдорф) на аукционе SINCONA - 23 мая 2014
ПродавецSINCONA
Дата23 мая 2014
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1812 (Эберсдорф) на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1812 (Эберсдорф) на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
******
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