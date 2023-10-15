Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
Эберсдорф 1 пфенниг 1812 года (Рейсс-Шлейц, Генрих LI)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,26 - 1,4 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC35,000
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LI
- Номинал1 пфенниг
- Год1812
- ПравительГенрих LI (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворЗальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Эберсдорф 1 пфенниг 1812 года. Это медная монета периода Генриха LI. Рекорд цены принадлежит лоту 1067 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 525 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Где продать?
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