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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Медные монеты 1 пфенниг Генриха LI - Рейсс-Шлейц

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1 пфенниг 1812 Эберсдорф

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
181235,000013
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