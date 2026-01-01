flag
Монеты Польши 1719 года

Памятные монеты

Аверс
Реверс
3 дуката 1719 IGS Свадебный
Средняя цена
Продажи
03
Аверс
Реверс
2 дуката 1719 IGS Свадебный
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
Дукат 1719 IGS Свадебный
Средняя цена3600 $
Продажи
022
Аверс
Реверс
Талер 1719 IGS Свадебный
Средняя цена3800 $
Продажи
188
Аверс
Реверс
Полталера 1719 IGS Свадебный
Средняя цена1200 $
Продажи
019
Аверс
Реверс
1/4 талера 1719 IGS Свадебный
Средняя цена810 $
Продажи
07
Аверс
Реверс
1/8 талера 1719 IGS Свадебный
Средняя цена780 $
Продажи
015
Аверс
Реверс
Двугрош (2 гроша) 1719 IGS Свадебный
Средняя цена180 $
Продажи
08
