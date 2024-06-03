flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

Двугрош (2 гроша) 1719 года IGS "Свадебный" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1719 года IGS "Свадебный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1719 года IGS "Свадебный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3,63 гр
  • Диаметр25,5 мм

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • НоминалДвугрош (2 гроша)
  • Год1719
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:180 USD
График аукционных продаж Двугрош (2 гроша) 1719 года IGS "Свадебный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты двугрош (2 гроша) 1719 года "Свадебный" со знаком IGS. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7470 проданному на аукционе MARCINIAK за 1500 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
Польша Двугрош (2 гроша) 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Höhn - 2 марта 2025
ПродавецHöhn
Дата2 марта 2025
СохранностьVF
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Польша Двугрош (2 гроша) 1719 IGS "Свадебный" на аукционе MARCINIAK - 13 июня 2024
ПродавецMARCINIAK
ПродавецMARCINIAK
Дата13 июня 2024
СохранностьXF
Цена
374 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Польша Двугрош (2 гроша) 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Höhn - 20 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
Польша Двугрош (2 гроша) 1719 IGS "Свадебный" на аукционе WAG - 8 ноября 2020
ПродавецWAG
Дата8 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
Польша Двугрош (2 гроша) 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Numimarket - 17 сентября 2018
ПродавецNumimarket
ПродавецNumimarket
Дата17 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
Польша Двугрош (2 гроша) 1719 IGS "Свадебный" на аукционе WAG - 15 января 2017
ПродавецWAG
Дата15 января 2017
СохранностьVF
Цена
Польша Двугрош (2 гроша) 1719 IGS "Свадебный" на аукционе WCN - 26 мая 2007
ПродавецWCN
ПродавецWCN
Дата26 мая 2007
СохранностьVF
Цена
Польша Двугрош (2 гроша) 1719 IGS "Свадебный" на аукционе WCN - 12 февраля 2000
ПродавецWCN
ПродавецWCN
Дата12 февраля 2000
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного двугрош (2 гроша) 1719 года IGS "Свадебный"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты двугрош (2 гроша) 1719 года "Свадебный" с буквами IGS составляет 180 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене двугрош (2 гроша) 1719 года "Свадебный" с буквами IGS?

Информация о текущей стоимости польской монеты двугрош (2 гроша) 1719 года "Свадебный" с буквами IGS основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету двугрош (2 гроша) 1719 года "Свадебный" со знаком IGS?

Для продажи двугрош (2 гроша) 1719 года IGS "Свадебный" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

