1/8 талера 1719 года IGS "Свадебный" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - 1/8 талера 1719 года IGS "Свадебный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - 1/8 талера 1719 года IGS "Свадебный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес4,3 гр
  • Диаметр25,5 мм

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • Номинал1/8 талера
  • Год1719
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:780 USD
График аукционных продаж 1/8 талера 1719 года IGS "Свадебный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/8 талера 1719 года "Свадебный" со знаком IGS. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5046 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 7 октября 2014.

Сохранность
Польша 1/8 талера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе MARCINIAK - 7 октября 2025
ПродавецMARCINIAK
Дата7 октября 2025
СохранностьVF
Цена
1046 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Польша 1/8 талера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
546 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Польша 1/8 талера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Höhn - 20 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Польша 1/8 талера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Künker - 13 августа 2020
ПродавецKünker
Дата13 августа 2020
СохранностьVF
Цена
******
Польша 1/8 талера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Künker - 25 июня 2019
ПродавецKünker
Дата25 июня 2019
СохранностьVF
Цена
******
Польша 1/8 талера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Künker - 25 июня 2019
ПродавецKünker
Дата25 июня 2019
СохранностьXF
Цена
******
Польша 1/8 талера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Künker - 1 марта 2018
ПродавецKünker
Дата1 марта 2018
СохранностьXF
Цена
******
Польша 1/8 талера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Kroha - 7 октября 2017
ПродавецKroha
Дата7 октября 2017
СохранностьVF
Цена
******
Польша 1/8 талера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе WCN - 13 мая 2017
Польша 1/8 талера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе WCN - 13 мая 2017
ПродавецWCN
Дата13 мая 2017
СохранностьXF
Цена
******
Польша 1/8 талера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Künker - 8 октября 2014
ПродавецKünker
Дата8 октября 2014
СохранностьAU
Цена
******
Польша 1/8 талера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Künker - 20 ноября 2013
ПродавецKünker
Дата20 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
******
Польша 1/8 талера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Künker - 13 марта 2013
ПродавецKünker
Дата13 марта 2013
СохранностьVF
Цена
******
Польша 1/8 талера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Westfälische - 14 февраля 2012
ПродавецWestfälische
Дата14 февраля 2012
СохранностьXF
Цена
******
Польша 1/8 талера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Künker - 21 июня 2011
ПродавецKünker
Дата21 июня 2011
СохранностьVF
Цена
******
Польша 1/8 талера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Künker - 18 июня 2001
ПродавецKünker
Дата18 июня 2001
СохранностьXF
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного 1/8 талера 1719 года IGS "Свадебный"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1/8 талера 1719 года "Свадебный" с буквами IGS составляет 780 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/8 талера 1719 года "Свадебный" с буквами IGS?

Информация о текущей стоимости польской монеты 1/8 талера 1719 года "Свадебный" с буквами IGS основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/8 талера 1719 года "Свадебный" со знаком IGS?

Для продажи 1/8 талера 1719 года IGS "Свадебный" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

