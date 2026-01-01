ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020
2 дуката 1719 года IGS "Свадебный" (Польша, Август II Сильный)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,986)
Описание
- СтранаПольша
- ПериодАвгуст II Сильный
- Номинал2 дуката
- Год1719
- ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеПамятные и коллекционные
Где продать монету 2 дуката 1719 года "Свадебный" со знаком IGS?
Для продажи 2 дуката 1719 года IGS "Свадебный" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
