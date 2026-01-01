2 дуката 1719 года IGS "Свадебный" (Польша, Август II Сильный)

Где продать монету 2 дуката 1719 года "Свадебный" со знаком IGS?

Для продажи 2 дуката 1719 года IGS "Свадебный" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.