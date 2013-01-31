flag
Польша

Талер 1719 года IGS "Свадебный" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - Талер 1719 года IGS "Свадебный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - Талер 1719 года IGS "Свадебный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес29,22 гр
  • Диаметр46 мм

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • НоминалТалер
  • Год1719
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:3800 USD
График аукционных продаж Талер 1719 года IGS "Свадебный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (87)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты талер 1719 года "Свадебный" со знаком IGS. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 536 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 28000 EUR. Торги состоялись 31 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Польша Талер 1719 IGS "Свадебный" на аукционе MARCINIAK - 7 февраля 2026
Польша Талер 1719 IGS "Свадебный" на аукционе MARCINIAK - 7 февраля 2026
ПродавецMARCINIAK
Дата7 февраля 2026
СохранностьMS63 NGC
Цена
6163 $
Цена в валюте аукциона 22000 PLN
Польша Талер 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Gabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski - 8 декабря 2025
Польша Талер 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Gabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski - 8 декабря 2025
ПродавецGabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski
Дата8 декабря 2025
СохранностьXF
Цена
2147 $
Цена в валюте аукциона 7800 PLN
Польша Талер 1719 IGS "Свадебный" на аукционе MARCINIAK - 7 октября 2025
Польша Талер 1719 IGS "Свадебный" на аукционе MARCINIAK - 7 октября 2025
ПродавецMARCINIAK
Дата7 октября 2025
СохранностьVF
Цена
Польша Талер 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Wójcicki - 3 октября 2025
Польша Талер 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Wójcicki - 3 октября 2025
ПродавецWójcicki
Дата3 октября 2025
СохранностьXF
Цена
Польша Талер 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьVF
Цена
Польша Талер 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Gabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski - 6 апреля 2025
Польша Талер 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Gabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski - 6 апреля 2025
ПродавецGabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski
Дата6 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
Польша Талер 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Künker - 25 сентября 2024
ПродавецKünker
Дата25 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
Польша Талер 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьVF
Цена
Польша Талер 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Möller - 22 мая 2024
ПродавецMöller
Дата22 мая 2024
СохранностьXF
Цена
Польша Талер 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Höhn - 20 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
Польша Талер 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Höhn - 20 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
Польша Талер 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - 17 февраля 2024
Польша Талер 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - 17 февраля 2024
ПродавецPoznański Dom Aukcyjny
Дата17 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
Польша Талер 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Wójcicki - 7 октября 2023
Польша Талер 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Wójcicki - 7 октября 2023
ПродавецWójcicki
Дата7 октября 2023
СохранностьVF
Цена
Польша Талер 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Künker - 23 июня 2023
ПродавецKünker
Дата23 июня 2023
СохранностьXF
Цена
Польша Талер 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Künker - 23 июня 2023
ПродавецKünker
Дата23 июня 2023
СохранностьXF
Цена
Польша Талер 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Künker - 23 июня 2023
ПродавецKünker
Дата23 июня 2023
СохранностьXF
Цена
Польша Талер 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - 25 марта 2023
Польша Талер 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - 25 марта 2023
ПродавецPoznański Dom Aukcyjny
Дата25 марта 2023
СохранностьVF
Цена
Польша Талер 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Künker - 24 марта 2023
ПродавецKünker
Дата24 марта 2023
СохранностьXF
Цена
Польша Талер 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Künker - 2 февраля 2023
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
Польша Талер 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
Польша Талер 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Stack's - 29 августа 2022
Польша Талер 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Stack's - 29 августа 2022
ПродавецStack's
Дата29 августа 2022
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
Где купить?
Польша Талер 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Stary Sklep - 15 февраля 2026
Польша Талер 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Stary Sklep - 15 февраля 2026
Польша Талер 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Stary Sklep - 15 февраля 2026
ПродавецStary Sklep
Дата15 февраля 2026
СохранностьAU55 NGC
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного талер 1719 года IGS "Свадебный"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты талер 1719 года "Свадебный" с буквами IGS составляет 3800 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене талер 1719 года "Свадебный" с буквами IGS?

Информация о текущей стоимости польской монеты талер 1719 года "Свадебный" с буквами IGS основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету талер 1719 года "Свадебный" со знаком IGS?

Для продажи талер 1719 года IGS "Свадебный" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
