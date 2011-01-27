Полталера 1719 года IGS "Свадебный" (Польша, Август II Сильный)
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес14,61 гр
- Диаметр34,5 мм
Описание
- СтранаПольша
- ПериодАвгуст II Сильный
- НоминалПолталера
- Год1719
- ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты полталера 1719 года "Свадебный" со знаком IGS. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 311 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.
Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного полталера 1719 года IGS "Свадебный"?
По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты полталера 1719 года "Свадебный" с буквами IGS составляет 1200 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене полталера 1719 года "Свадебный" с буквами IGS?
Информация о текущей стоимости польской монеты полталера 1719 года "Свадебный" с буквами IGS основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету полталера 1719 года "Свадебный" со знаком IGS?
Для продажи полталера 1719 года IGS "Свадебный" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.