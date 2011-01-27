flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

Полталера 1719 года IGS "Свадебный" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - Полталера 1719 года IGS "Свадебный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - Полталера 1719 года IGS "Свадебный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес14,61 гр
  • Диаметр34,5 мм

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • НоминалПолталера
  • Год1719
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:1200 USD
График аукционных продаж Полталера 1719 года IGS "Свадебный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты полталера 1719 года "Свадебный" со знаком IGS. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 311 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.

Сохранность
Польша Полталера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Künker - 5 июля 2025
ПродавецKünker
Дата5 июля 2025
СохранностьAU
Цена
2120 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Польша Полталера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
1023 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Польша Полталера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Höhn - 20 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Полталера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Teutoburger - 27 мая 2022
ПродавецTeutoburger
Дата27 мая 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Полталера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Dorotheum - 26 ноября 2021
ПродавецDorotheum
Дата26 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Полталера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе WAG - 10 октября 2021
ПродавецWAG
Дата10 октября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Полталера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Kroha - 4 апреля 2020
ПродавецKroha
Дата4 апреля 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Полталера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Künker - 21 марта 2018
ПродавецKünker
Дата21 марта 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Полталера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе WAG - 3 декабря 2017
ПродавецWAG
Дата3 декабря 2017
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Полталера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Gärtner - 25 февраля 2015
ПродавецGärtner
Дата25 февраля 2015
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Полталера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Künker - 1 июля 2014
ПродавецKünker
Дата1 июля 2014
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Полталера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Davissons Ltd. - 6 июня 2013
ПродавецDavissons Ltd.
Дата6 июня 2013
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Полталера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе PDA & PGN - 19 января 2013
ПродавецPDA & PGN
Дата19 января 2013
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Полталера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Westfälische - 13 февраля 2012
ПродавецWestfälische
Дата13 февраля 2012
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Полталера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Künker - 21 июня 2011
ПродавецKünker
Дата21 июня 2011
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Полталера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Künker - 27 января 2011
ПродавецKünker
Дата27 января 2011
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Полталера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Künker - 13 марта 2002
ПродавецKünker
Дата13 марта 2002
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Полталера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Künker - 18 июня 2001
ПродавецKünker
Дата18 июня 2001
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Полталера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Künker - 15 июня 1999
ПродавецKünker
Дата15 июня 1999
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного полталера 1719 года IGS "Свадебный"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты полталера 1719 года "Свадебный" с буквами IGS составляет 1200 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене полталера 1719 года "Свадебный" с буквами IGS?

Информация о текущей стоимости польской монеты полталера 1719 года "Свадебный" с буквами IGS основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету полталера 1719 года "Свадебный" со знаком IGS?

Для продажи полталера 1719 года IGS "Свадебный" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
