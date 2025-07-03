Дукат 1719 года IGS "Свадебный" (Польша, Август II Сильный)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,986)
- Вес3,5 гр
- Чистого золота (0,111 oz) 3,451 гр
- Диаметр22 мм
Описание
- СтранаПольша
- ПериодАвгуст II Сильный
- НоминалДукат
- Год1719
- ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты дукат 1719 года "Свадебный" со знаком IGS. Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1565 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 13000 EUR. Торги состоялись 3 июля 2025.
Сколько стоит золотая монета Августа II Сильного дукат 1719 года IGS "Свадебный"?
По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты дукат 1719 года "Свадебный" с буквами IGS составляет 3600 USD. В монете содержится 3,451 гр чистого золота, поэтому ниже 566,51 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене дукат 1719 года "Свадебный" с буквами IGS?
Информация о текущей стоимости польской монеты дукат 1719 года "Свадебный" с буквами IGS основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету дукат 1719 года "Свадебный" со знаком IGS?
Для продажи дукат 1719 года IGS "Свадебный" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.