Дукат 1719 года IGS "Свадебный" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - Дукат 1719 года IGS "Свадебный" - цена золотой монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - Дукат 1719 года IGS "Свадебный" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,986)
  • Вес3,5 гр
  • Чистого золота (0,111 oz) 3,451 гр
  • Диаметр22 мм

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • НоминалДукат
  • Год1719
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:3600 USD
График аукционных продаж Дукат 1719 года IGS "Свадебный" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты дукат 1719 года "Свадебный" со знаком IGS. Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1565 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 13000 EUR. Торги состоялись 3 июля 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Польша Дукат 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Wójcicki - 3 октября 2025
Польша Дукат 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Wójcicki - 3 октября 2025
ПродавецWójcicki
Дата3 октября 2025
СохранностьXF
Цена
3442 $
Цена в валюте аукциона 12500 PLN
Польша Дукат 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Künker - 5 июля 2025
ПродавецKünker
Дата5 июля 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
15313 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Польша Дукат 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Spink - 9 января 2025
ПродавецSpink
Дата9 января 2025
СохранностьVF
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Grün - 13 ноября 2024
ПродавецGrün
Дата13 ноября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Höhn - 20 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Künker - 17 июля 2019
ПродавецKünker
Дата17 июля 2019
СохранностьF
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Künker - 27 июня 2019
ПродавецKünker
Дата27 июня 2019
СохранностьXF
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Künker - 27 июня 2019
ПродавецKünker
Дата27 июня 2019
СохранностьXF
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1719 IGS "Свадебный" на аукционе New York Sale - 9 января 2019
ПродавецNew York Sale
Дата9 января 2019
СохранностьAU53 NGC
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Solidus Numismatik - 16 декабря 2018
ПродавецSolidus Numismatik
Дата16 декабря 2018
СохранностьXF
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьXF
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Niemczyk - 22 октября 2016
Польша Дукат 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Niemczyk - 22 октября 2016
ПродавецNiemczyk
Дата22 октября 2016
СохранностьUNC
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1719 IGS "Свадебный" на аукционе CNG - 7 октября 2015
ПродавецCNG
Дата7 октября 2015
СохранностьVF
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1719 IGS "Свадебный" на аукционе WCN - 8 июня 2013
Польша Дукат 1719 IGS "Свадебный" на аукционе WCN - 8 июня 2013
ПродавецWCN
Дата8 июня 2013
СохранностьXF
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Westfälische - 18 сентября 2012
ПродавецWestfälische
Дата18 сентября 2012
СохранностьVF
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Künker - 21 июня 2011
ПродавецKünker
Дата21 июня 2011
СохранностьVF
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1719 IGS "Свадебный" на аукционе WCN - 5 июня 2010
Польша Дукат 1719 IGS "Свадебный" на аукционе WCN - 5 июня 2010
ПродавецWCN
Дата5 июня 2010
СохранностьXF
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Künker - 21 июня 2005
ПродавецKünker
Дата21 июня 2005
СохранностьXF
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Gorny & Mosch - 9 марта 2004
ПродавецGorny & Mosch
Дата9 марта 2004
СохранностьVF
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Künker - 18 июня 2001
ПродавецKünker
Дата18 июня 2001
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит золотая монета Августа II Сильного дукат 1719 года IGS "Свадебный"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты дукат 1719 года "Свадебный" с буквами IGS составляет 3600 USD. В монете содержится 3,451 гр чистого золота, поэтому ниже 566,51 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене дукат 1719 года "Свадебный" с буквами IGS?

Информация о текущей стоимости польской монеты дукат 1719 года "Свадебный" с буквами IGS основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету дукат 1719 года "Свадебный" со знаком IGS?

Для продажи дукат 1719 года IGS "Свадебный" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

