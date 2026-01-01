flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

Памятные монеты Дукат Августа II Сильного - Польша

Дукат 1697

Коронация
ГодЗнакОписаниеКопицкийПродажиПродажи
1697IK077
Дукат 1697

Коронация
ГодЗнакОписаниеКопицкийПродажиПродажи
1697O064
Дукат 1710

Возвращение польского престола 1710
ГодЗнакОписаниеКопицкийПродажиПродажи
1710R5001710СереброR7031710БронзаR800
Дукат 1717

На смерть Анны Софии
ГодЗнакОписаниеКопицкийПродажиПродажи
1717IGSR300
Дукат 1719

Свадебный
ГодЗнакОписаниеКопицкийПродажиПродажи
1719IGSR3022
Дукат 1727

Траурный
ГодЗнакОписаниеКопицкийПродажиПродажи
1727IGSR300
