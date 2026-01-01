ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020
Памятные монеты Дукат Августа II Сильного - Польша
Дукат 1697Коронация
ГодЗнакОписаниеКопицкийПродажиПродажи1697IK077
Дукат 1697Коронация
ГодЗнакОписаниеКопицкийПродажиПродажи1697O064
Дукат 1710Возвращение польского престола 1710
ГодЗнакОписаниеКопицкийПродажиПродажи1710R5001710СереброR7031710БронзаR800
Дукат 1717На смерть Анны Софии
ГодЗнакОписаниеКопицкийПродажиПродажи1717IGSR300
Дукат 1719Свадебный
ГодЗнакОписаниеКопицкийПродажиПродажи1719IGSR3022
Дукат 1727Траурный
ГодЗнакОписаниеКопицкийПродажиПродажи1727IGSR300
