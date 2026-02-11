flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

Дукат 1710 года "Возвращение польского престола 1710" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - Дукат 1710 года "Возвращение польского престола 1710" - цена золотой монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - Дукат 1710 года "Возвращение польского престола 1710" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,986)
  • Вес3,5 гр
  • Чистого золота (0,111 oz) 3,451 гр
  • Диаметр22 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • НоминалДукат
  • Год1710
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:0 USD
График аукционных продаж Дукат 1710 года "Возвращение польского престола 1710" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (0)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать монету дукат 1710 года "Возвращение польского престола 1710"?

Для продажи дукат 1710 года "Возвращение польского престола 1710" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

