ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1710 года

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2 дуката 1710 Возвращение польского престола 1710
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
Дукат 1710 Возвращение польского престола 1710
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
Дукат 1710 Возвращение польского престола 1710Серебро
Средняя цена8600 $
Продажи
03
Аверс
Реверс
Дукат 1710 Возвращение польского престола 1710Бронза
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
Полдуката 1710 Возвращение польского престола 1710
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
Полдуката 1710 Возвращение польского престола 1710Серебро
Средняя цена2300 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
Полдуката 1710 Возвращение польского престола 1710Бронза
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
1/4 дуката 1710 Возвращение польского престола 1710
Средняя цена6700 $
Продажи
03
Аверс
Реверс
1/4 дуката 1710 Возвращение польского престола 1710Серебро
Средняя цена
Продажи
00
