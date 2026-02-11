ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020
2 дуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710" (Польша, Август II Сильный)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,986)
- Вес6,91 гр
- Чистого золота (0,2191 oz) 6,8133 гр
- Диаметр19,5 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаПольша
- ПериодАвгуст II Сильный
- Номинал2 дуката
- Год1710
- ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать монету 2 дуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710"?
Для продажи 2 дуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы