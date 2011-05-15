1/4 дуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710" (Польша, Август II Сильный)

Сколько стоит золотая монета Августа II Сильного 1/4 дуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710"? По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/4 дуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710" составляет 6700 USD. В монете содержится 0,8578 гр чистого золота, поэтому ниже 140,86 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/4 дуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710"? Информация о текущей стоимости польской монеты 1/4 дуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.