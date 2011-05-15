1/4 дуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710" (Польша, Август II Сильный)
Фотография: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,986)
- Вес0,87 гр
- Чистого золота (0,0276 oz) 0,8578 гр
- Диаметр11,2 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаПольша
- ПериодАвгуст II Сильный
- Номинал1/4 дуката
- Год1710
- ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/4 дуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710". Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе NIEMCZYK - Dom Aukcyjny за 32000 PLN. Торги состоялись 15 мая 2011.
Сколько стоит золотая монета Августа II Сильного 1/4 дуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710"?
По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/4 дуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710" составляет 6700 USD. В монете содержится 0,8578 гр чистого золота, поэтому ниже 140,86 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/4 дуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710"?
Информация о текущей стоимости польской монеты 1/4 дуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/4 дуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710"?
Для продажи 1/4 дуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.