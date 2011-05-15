flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

1/4 дуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - 1/4 дуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710" - цена золотой монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - 1/4 дуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,986)
  • Вес0,87 гр
  • Чистого золота (0,0276 oz) 0,8578 гр
  • Диаметр11,2 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • Номинал1/4 дуката
  • Год1710
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:6700 USD
График аукционных продаж 1/4 дуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (3)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/4 дуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710". Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе NIEMCZYK - Dom Aukcyjny за 32000 PLN. Торги состоялись 15 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Польша 1/4 дуката 1710 "Возвращение польского престола 1710" на аукционе Stack's - 8 августа 2012
ПродавецStack's
Дата8 августа 2012
СохранностьDETAILS NGC
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1900 USD
Польша 1/4 дуката 1710 "Возвращение польского престола 1710" на аукционе Niemczyk - 15 мая 2011
ПродавецNiemczyk
Дата15 мая 2011
СохранностьXF
Цена
11482 $
Цена в валюте аукциона 32000 PLN
Польша 1/4 дуката 1710 "Возвращение польского престола 1710" на аукционе UBS - 14 сентября 1999
ПродавецUBS
Дата14 сентября 1999
СохранностьUNC
Цена

Сколько стоит золотая монета Августа II Сильного 1/4 дуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/4 дуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710" составляет 6700 USD. В монете содержится 0,8578 гр чистого золота, поэтому ниже 140,86 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/4 дуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710"?

Информация о текущей стоимости польской монеты 1/4 дуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/4 дуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710"?

Для продажи 1/4 дуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
