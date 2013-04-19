Полдуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710". Серебро (Польша, Август II Сильный)
Разновидность: Серебро
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Диаметр14,5 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаПольша
- ПериодАвгуст II Сильный
- НоминалПолдуката
- Год1710
- ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты полдуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710". Серебро. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2261 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1750 EUR. Торги состоялись 19 апреля 2013.
Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного полдуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710", разновидность - серебро?
По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты полдуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710", разновидность - серебро, составляет 2300 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене полдуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710", вариант - серебро?
Информация о текущей стоимости польской монеты полдуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710", вариант - серебро, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету полдуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710". Серебро?
Для продажи полдуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.