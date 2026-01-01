ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020
1/4 дуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710". Серебро (Польша, Август II Сильный)
Разновидность: Серебро
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Диаметр11,2 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаПольша
- ПериодАвгуст II Сильный
- Номинал1/4 дуката
- Год1710
- ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)Разновидности (2)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать монету 1/4 дуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710". Серебро?
Для продажи 1/4 дуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы