ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020
Дукат 1710 года "Возвращение польского престола 1710". Бронза (Польша, Август II Сильный)
Разновидность: Бронза
Техническая информация
- МеталлБронза
- Диаметр19,5 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаПольша
- ПериодАвгуст II Сильный
- НоминалДукат
- Год1710
- ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)Разновидности (3)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать монету дукат 1710 года "Возвращение польского престола 1710". Бронза?
Для продажи дукат 1710 года "Возвращение польского престола 1710" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы