Дукат 1710 года "Возвращение польского престола 1710". Серебро (Польша, Август II Сильный)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Дукат 1710 года "Возвращение польского престола 1710" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - Дукат 1710 года "Возвращение польского престола 1710" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Диаметр19,5 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • НоминалДукат
  • Год1710
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:8600 USD
График аукционных продаж Дукат 1710 года "Возвращение польского престола 1710" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (3)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты дукат 1710 года "Возвращение польского престола 1710". Серебро. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 250 проданному на аукционе WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny за 58000 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Польша Дукат 1710 "Возвращение польского престола 1710" на аукционе Wójcicki - 7 октября 2023
Польша Дукат 1710 "Возвращение польского престола 1710" на аукционе Wójcicki - 7 октября 2023
ПродавецWójcicki
Дата7 октября 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
13390 $
Цена в валюте аукциона 58000 PLN
Польша Дукат 1710 "Возвращение польского престола 1710" на аукционе Künker - 29 января 2015
ПродавецKünker
Дата29 января 2015
СохранностьMS65 NGC
Цена
4067 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Польша Дукат 1710 "Возвращение польского престола 1710" на аукционе WCN - 12 февраля 2000
Польша Дукат 1710 "Возвращение польского престола 1710" на аукционе WCN - 12 февраля 2000
ПродавецWCN
Дата12 февраля 2000
СохранностьUNC
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного дукат 1710 года "Возвращение польского престола 1710", разновидность - серебро?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты дукат 1710 года "Возвращение польского престола 1710", разновидность - серебро, составляет 8600 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене дукат 1710 года "Возвращение польского престола 1710", вариант - серебро?

Информация о текущей стоимости польской монеты дукат 1710 года "Возвращение польского престола 1710", вариант - серебро, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету дукат 1710 года "Возвращение польского престола 1710". Серебро?

Для продажи дукат 1710 года "Возвращение польского престола 1710" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

