Полдуката 1710 года "Возвращение польского престола 1710". Бронза (Польша, Август II Сильный)

Разновидность: Бронза

Техническая информация

  • МеталлБронза
  • Диаметр14,5 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • НоминалПолдуката
  • Год1710
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
