Дукат 1697 года IK "Коронация" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - Дукат 1697 года IK "Коронация" - цена золотой монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - Дукат 1697 года IK "Коронация" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото
  • Вес3,5 гр

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • НоминалДукат
  • Год1697
  • Монетный дворДрезден
График аукционных продаж
Средняя цена:3900 USD
График аукционных продаж Дукат 1697 года IK "Коронация" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (75)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты дукат 1697 года "Коронация" со знаком IK. Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 719 проданному на аукционе Stary Sklep за 37000 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
Польша Дукат 1697 IK "Коронация" на аукционе Künker - 5 июля 2025
ПродавецKünker
Дата5 июля 2025
СохранностьXF
Цена
4241 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Польша Дукат 1697 IK "Коронация" на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьVF
Цена
2956 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Польша Дукат 1697 IK "Коронация" на аукционе Numisbalt - 11 мая 2025
ПродавецNumisbalt
Дата11 мая 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1697 IK "Коронация" на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1697 IK "Коронация" на аукционе Höhn - 16 ноября 2024
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1697 IK "Коронация" на аукционе Heritage - 23 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата23 июня 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1697 IK "Коронация" на аукционе Höhn - 20 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1697 IK "Коронация" на аукционе Stary Sklep - 11 февраля 2024
ПродавецStary Sklep
Дата11 февраля 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1697 IK "Коронация" на аукционе CNG - 20 сентября 2023
ПродавецCNG
Дата20 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1697 IK "Коронация" на аукционе Stack's - 17 августа 2023
ПродавецStack's
Дата17 августа 2023
СохранностьXF45 ANACS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1697 IK "Коронация" на аукционе Künker - 17 марта 2023
ПродавецKünker
Дата17 марта 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1697 IK "Коронация" на аукционе Heritage - 7 мая 2022
ПродавецHeritage
Дата7 мая 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1697 IK "Коронация" на аукционе V. GADOURY - 12 марта 2022
ПродавецV. GADOURY
Дата12 марта 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1697 IK "Коронация" на аукционе GINZA - 20 ноября 2021
ПродавецGINZA
Дата20 ноября 2021
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1697 IK "Коронация" на аукционе Künker - 28 сентября 2021
ПродавецKünker
Дата28 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1697 IK "Коронация" на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2021
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1697 IK "Коронация" на аукционе MARCINIAK - 12 февраля 2021
ПродавецMARCINIAK
Дата12 февраля 2021
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1697 IK "Коронация" на аукционе Künker - 29 сентября 2020
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2020
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1697 IK "Коронация" на аукционе Niemczyk - 20 июня 2020
ПродавецNiemczyk
Дата20 июня 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1697 IK "Коронация" на аукционе MARCINIAK - 9 июня 2020
ПродавецMARCINIAK
Дата9 июня 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1697 IK "Коронация" на аукционе WAG - 15 марта 2020
ПродавецWAG
Дата15 марта 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Августа II Сильного дукат 1697 года IK "Коронация"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты дукат 1697 года "Коронация" с буквами IK составляет 3900 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене дукат 1697 года "Коронация" с буквами IK?

Информация о текущей стоимости польской монеты дукат 1697 года "Коронация" с буквами IK основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету дукат 1697 года "Коронация" со знаком IK?

Для продажи дукат 1697 года IK "Коронация" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
