Монеты Польши 1697 года

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2 дуката 1697 Коронация
Средняя цена6100 $
Продажи
083
Аверс
Реверс
2 дуката 1697 Коронация
Средняя цена15000 $
Продажи
09
Аверс
Реверс
2 дуката 1697 Коронация
Средняя цена6100 $
Продажи
012
Аверс
Реверс
Дукат 1697 IK Коронация
Средняя цена3900 $
Продажи
077
Аверс
Реверс
Дукат 1697 O Коронация
Средняя цена2900 $
Продажи
064
Аверс
Реверс
Талер 1697 Стрелковая клипа
Средняя цена1200 $
Продажи
068
