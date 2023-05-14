flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

Дукат 1697 года O "Коронация" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - Дукат 1697 года O "Коронация" - цена золотой монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - Дукат 1697 года O "Коронация" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • МеталлЗолото
  • Вес3,5 гр
  • Диаметр20 мм

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • НоминалДукат
  • Год1697
  • Монетный дворДрезден
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты дукат 1697 года "Коронация" со знаком O. Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2378 проданному на аукционе Numisbalt за 6000 EUR. Торги состоялись 14 мая 2023.

Польша Дукат 1697 O "Коронация" на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2025
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
4139 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Польша Дукат 1697 O "Коронация" на аукционе Niemczyk - 13 сентября 2025
Польша Дукат 1697 O "Коронация" на аукционе Niemczyk - 13 сентября 2025
ПродавецNiemczyk
Дата13 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
3860 $
Цена в валюте аукциона 14000 PLN
Польша Дукат 1697 O "Коронация" на аукционе MARCINIAK - 3 июня 2025
Польша Дукат 1697 O "Коронация" на аукционе MARCINIAK - 3 июня 2025
ПродавецMARCINIAK
Дата3 июня 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1697 O "Коронация" на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1697 O "Коронация" на аукционе Niemczyk - 21 сентября 2024
Польша Дукат 1697 O "Коронация" на аукционе Niemczyk - 21 сентября 2024
ПродавецNiemczyk
Дата21 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1697 O "Коронация" на аукционе Höhn - 20 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1697 O "Коронация" на аукционе MARCINIAK - 13 октября 2023
Польша Дукат 1697 O "Коронация" на аукционе MARCINIAK - 13 октября 2023
ПродавецMARCINIAK
Дата13 октября 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1697 O "Коронация" на аукционе Numisbalt - 14 мая 2023
ПродавецNumisbalt
Дата14 мая 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1697 O "Коронация" на аукционе Künker - 17 марта 2023
ПродавецKünker
Дата17 марта 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1697 O "Коронация" на аукционе Höhn - 14 мая 2022
ПродавецHöhn
Дата14 мая 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1697 O "Коронация" на аукционе Höhn - 20 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата20 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1697 O "Коронация" на аукционе Künker - 28 сентября 2021
ПродавецKünker
Дата28 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1697 O "Коронация" на аукционе WCN - 14 ноября 2020
Польша Дукат 1697 O "Коронация" на аукционе WCN - 14 ноября 2020
ПродавецWCN
Дата14 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1697 O "Коронация" на аукционе Busso Peus - 5 ноября 2020
ПродавецBusso Peus
Дата5 ноября 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1697 O "Коронация" на аукционе Niemczyk - 20 июня 2020
Польша Дукат 1697 O "Коронация" на аукционе Niemczyk - 20 июня 2020
ПродавецNiemczyk
Дата20 июня 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1697 O "Коронация" на аукционе Künker - 30 января 2020
ПродавецKünker
Дата30 января 2020
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1697 O "Коронация" на аукционе Frankfurter - 8 ноября 2019
ПродавецFrankfurter
Дата8 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1697 O "Коронация" на аукционе Künker - 10 октября 2019
ПродавецKünker
Дата10 октября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1697 O "Коронация" на аукционе Niemczyk - 16 марта 2019
Польша Дукат 1697 O "Коронация" на аукционе Niemczyk - 16 марта 2019
ПродавецNiemczyk
Дата16 марта 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1697 O "Коронация" на аукционе Busso Peus - 9 ноября 2018
ПродавецBusso Peus
Дата9 ноября 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1697 O "Коронация" на аукционе Niemczyk - 27 октября 2018
Польша Дукат 1697 O "Коронация" на аукционе Niemczyk - 27 октября 2018
ПродавецNiemczyk
Дата27 октября 2018
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Августа II Сильного дукат 1697 года O "Коронация"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты дукат 1697 года "Коронация" с буквами O составляет 2900 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене дукат 1697 года "Коронация" с буквами O?

Информация о текущей стоимости польской монеты дукат 1697 года "Коронация" с буквами O основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету дукат 1697 года "Коронация" со знаком O?

Для продажи дукат 1697 года O "Коронация" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

