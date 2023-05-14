Дукат 1697 года O "Коронация" (Польша, Август II Сильный)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- МеталлЗолото
- Вес3,5 гр
- Диаметр20 мм
Описание
- СтранаПольша
- ПериодАвгуст II Сильный
- НоминалДукат
- Год1697
- Монетный дворДрезден
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты дукат 1697 года "Коронация" со знаком O. Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2378 проданному на аукционе Numisbalt за 6000 EUR. Торги состоялись 14 мая 2023.
Сколько стоит золотая монета Августа II Сильного дукат 1697 года O "Коронация"?
По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты дукат 1697 года "Коронация" с буквами O составляет 2900 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене дукат 1697 года "Коронация" с буквами O?
Информация о текущей стоимости польской монеты дукат 1697 года "Коронация" с буквами O основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету дукат 1697 года "Коронация" со знаком O?
Для продажи дукат 1697 года O "Коронация" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.