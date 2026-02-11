2 дуката 1697 года "Коронация" (Польша, Август II Сильный)
Техническая информация
- МеталлЗолото
- Вес7 гр
- Диаметр23 мм
Описание
- СтранаПольша
- ПериодАвгуст II Сильный
- Номинал2 дуката
- Год1697
- ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1697 года "Коронация". Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2366 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 13000 EUR. Торги состоялись 17 марта 2023.
Сколько стоит золотая монета Августа II Сильного 2 дуката 1697 года "Коронация"?
По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 2 дуката 1697 года "Коронация" составляет 6100 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 дуката 1697 года "Коронация"?
Информация о текущей стоимости польской монеты 2 дуката 1697 года "Коронация" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 2 дуката 1697 года "Коронация"?
Для продажи 2 дуката 1697 года "Коронация" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.