flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

2 дуката 1697 года "Коронация" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - 2 дуката 1697 года "Коронация" - цена золотой монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - 2 дуката 1697 года "Коронация" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото
  • Вес7 гр
  • Диаметр23 мм

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • Номинал2 дуката
  • Год1697
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг PCGS для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:6100 USD
График аукционных продаж 2 дуката 1697 года "Коронация" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (82)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1697 года "Коронация". Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2366 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 13000 EUR. Торги состоялись 17 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Höhn - 15 ноября 2025
ПродавецHöhn
Дата15 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
3256 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Stary Sklep - 8 ноября 2025
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Stary Sklep - 8 ноября 2025
ПродавецStary Sklep
Дата8 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
4774 $
Цена в валюте аукциона 17500 PLN
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 ноября 2025
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата6 ноября 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Münzenonline - 22 ноября 2024
ПродавецMünzenonline
Дата22 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
ПродавецWójcicki
Дата5 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Künker - 25 сентября 2024
ПродавецKünker
Дата25 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе WCN - 18 мая 2024
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе WCN - 18 мая 2024
ПродавецWCN
Дата18 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Numisbalt - 12 мая 2024
ПродавецNumisbalt
Дата12 мая 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Höhn - 20 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Künker - 22 марта 2024
ПродавецKünker
Дата22 марта 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Künker - 1 февраля 2024
ПродавецKünker
Дата1 февраля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Höhn - 11 ноября 2023
ПродавецHöhn
Дата11 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Stary Sklep - 15 октября 2023
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Stary Sklep - 15 октября 2023
ПродавецStary Sklep
Дата15 октября 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе MARCINIAK - 1 июня 2023
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе MARCINIAK - 1 июня 2023
ПродавецMARCINIAK
Дата1 июня 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Teutoburger - 25 мая 2023
ПродавецTeutoburger
Дата25 мая 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Numisbalt - 14 мая 2023
ПродавецNumisbalt
Дата14 мая 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Künker - 17 марта 2023
ПродавецKünker
Дата17 марта 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Heritage - 28 августа 2022
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Heritage - 28 августа 2022
ПродавецHeritage
Дата28 августа 2022
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Morton & Eden - 20 июля 2022
ПродавецMorton & Eden
Дата20 июля 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Hess Divo - 1 июня 2022
ПродавецHess Divo
Дата1 июня 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Numisbalt - 21 мая 2022
ПродавецNumisbalt
Дата21 мая 2022
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Августа II Сильного 2 дуката 1697 года "Коронация"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 2 дуката 1697 года "Коронация" составляет 6100 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 дуката 1697 года "Коронация"?

Информация о текущей стоимости польской монеты 2 дуката 1697 года "Коронация" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 дуката 1697 года "Коронация"?

Для продажи 2 дуката 1697 года "Коронация" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ПольшиКаталог монет Августа II СильногоМонеты Польши 1697 годаВсе польские монетыпольские золотые монетыпольские монеты номиналом 2 дукатаНумизматические аукционы